Немецкая нестабильность

Mercedes-Benz отзывает автомобили по причине возникновения возможных проблем с системами стабилизации. Под отзыв попало 1080 автомобилей, которые были выпущены в период с 2018 по 2019 годы

Что касается конкретных моделей, то в этот раз она одна- Mercedes-Benz С-класса (W205). Сама проблема заключается в следующем: выяснилось, что функция управления шины данных в состоянии покоя, заложенная в программном обеспечении ESP, может не соответствовать спецификации. То есть система стабилизации автомобиля может сбоить.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого совершенно бесплатно обновят программное обеспечение системы стабилизации ESP. Традиционно, узнать о необходимости посещения сервиса для вашего автомобиля можно с помощью сверки VIN-кодов на сайте Росстандарта. Кроме того, официальные представители Mercedes-Benz оповестят владельцев дефектных машин.