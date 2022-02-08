Mercedes вывел на тесты необычный седан C-Class во внедорожном исполнении

Фотошпионам удалось запечатлеть во время испытаний необычный прототип — Mercedes-Benz C-класса третьего поколения на внедорожном шасси с большим дорожным просветом. Версий о происхождении такой машины много, начиная от мыслей о частной разработке и заканчивая слухами о заводских мулах

Говорить про самоделку неинтересно – такую машину могут построить в любой более-менее серьезной тюнинг-конторе, хотя кустарные разработки такого рода, когда кузов легковушки устанавливали на шасси внедорожника, встречались не раз.

Гораздо занятнее поговорить про мулов. Напомним, данным термином называют испытательное транспортное средство, оснащенное компонентами прототипа, требующими оценки и тестирования. Говоря простым языком, вы видите на дороге условный Ford Focus, который слегка закамуфлирован. Вполне возможно, что под старым кузовом скрывается платформа машины следующего поколения.

В случае с внедорожным С-классом эксперты считают, что Mercedes-Benz вывела на первые испытания спрятанную под кузовом седана платформу, на которой позже выпустят компактный кроссовер G-класса. О такой машине уже не первый год ходят слухи. Предполагалось, что с выпуском такой машины марка могла бы расширить свою аудиторию за счёт тех поклонников Гелендвагена, которые не могут себе его позволить.

