В Mercedes посчитали, что три экрана — это много, поэтому C-Class получит один огромный тачскрин

Компания Mercedes-Benz представила интерьер будущего электрического C-Class до полноценной премьеры модели

Главной особенностью интерьера стала мультимедийная архитектура MBUX. Покупателям предложат уже знакомую версию Superscreen с тремя отдельными дисплеями и новую систему Hyperscreen — огромный тачскрин, растянутый по всей ширине передней панели.

В остальном интерьер модели полностью повторяет GLC. Здесь установлены аналогичные сиденья, а также панорамная крыша Sky Control с фирменным рисунком. В отделке используются экологические материалы. Однако седану пообещали новую систему климат-контроля, которая способна в два раза быстрее прогревать салон в сравнении с уже существующими климатическими установками.

Полноценная премьера электрического C-Class состоится 20 апреля в Южной Корее. Тогда же производитель раскроет технические характеристики и запас хода.

