В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за проблем с фарами

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 90 экземпляров Mercedes-Benz C-Class, которые были проданы в России в период с апреля по июль 2018 года. Выяснилось, что на автомобилях установлены фары с неправильной регулировкой – она не соответствует спецификации

В рамках отзывной кампании на указанных машинах проверят регулировку фар и, при необходимости, откорректируют бесплатно для владельцев. Для Mercedes-Benz этот отзыв стал 34 с начала 2020 года – по этому показателю компания остаётся рекордсменом.

Модель C-Class отзывают в четвёртый раз за год. Прежде C-Class направляли в сервис из-за несоответствия спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка, замка спинки заднего левого сиденья и программного обеспечения блока управления ESP. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта.