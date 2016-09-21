Новое поколение Mercedes-Benz E-Class - Без рамок

Купе Mercedes-Benz E-Class нового поколения ставит новые рекорды по комфорту, управляемости и техническому совершенству

Среднеразмерная «двухдверка» нового поколения выполнена в современной стилистке, при этом анфас автомобиль можно принять за родственный седан E-Class, а тыльная часть напоминает двухдверные C- и S-Class. В сравнении с предшественником купе прибавило 123 мм в длину, 74 мм в ширину и 32 мм в высоту. Межосевое расстояние увеличилось на 113 мм, а колея на 67 и 68 мм спереди и сзади соответственно. Эффектная особенность экстерьера – безрамочные двери и кузов без средней стойки. Салон оформлен в стиле седана E-Class, но есть яркие отличительные черты – дефлекторы вентиляции в форме авиационных турбин и более спортивная форма кресел. Штатно предлагается подвеска Direct Control с избирательной системой демпфирования. Дорожный просвет уменьшен в сравнении с седаном на 15 мм. Опционально доступна пневмоподвеска. Список электронных ассистентов широк – от матричных фар до системы дистанционной парковки с помощью мобильного приложения. В моторную линейку вошли бензиновые турбомоторы объемом 2 л мощностью 184 и 254 л.с., 2-литровый 194-сильный дизель и 3-литровый 333-сильный бензиновый V6. Трансмиссия – 9-диапазонный «автомат» 9G Tronic. Полный привод предлагается для версии E 400 4Matic (333 л.с.).