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фев 2017

Новое поколение Mercedes-Benz E-Class - Без рамок

Новый Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz E-Class Coupe 2017 Без рамок
Купе Mercedes-Benz E-Class нового поколения ставит новые рекорды по комфорту, управляемости и техническому совершенству

Среднеразмерная «двухдверка» нового поколения выполнена в современной стилистке, при этом анфас автомобиль можно принять за родственный седан E-Class, а тыльная часть напоминает двухдверные C- и S-Class. В сравнении с предшественником купе прибавило 123 мм в длину, 74 мм в ширину и 32 мм в высоту. Межосевое расстояние увеличилось на 113 мм, а колея на 67 и 68 мм спереди и сзади соответственно. Эффектная особенность экстерьера – безрамочные двери и кузов без средней стойки. Салон оформлен в стиле седана E-Class, но есть яркие отличительные черты – дефлекторы вентиляции в форме авиационных турбин и более спортивная форма кресел. Штатно предлагается подвеска Direct Control с избирательной системой демпфирования. Дорожный просвет уменьшен в сравнении с седаном на 15 мм. Опционально доступна пневмоподвеска. Список электронных ассистентов широк – от матричных фар до системы дистанционной парковки с помощью мобильного приложения. В моторную линейку вошли бензиновые турбомоторы объемом 2 л мощностью 184 и 254 л.с., 2-литровый 194-сильный дизель и 3-литровый 333-сильный бензиновый V6. Трансмиссия – 9-диапазонный «автомат» 9G Tronic. Полный привод предлагается для версии E 400 4Matic (333 л.с.).

Фото Mercedes-Benz E-Class

  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 В фарватере флагмана
  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид спереди
  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 салон
  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид сбоку
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Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class
Тест-драйвов
20
Двигателей
9
Комлектаций
4
Поколение
W212_S212_C207_A207 рес.
Цены
от 2 525 000
до 2 995 000
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Mercedes-Benz E-Class

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