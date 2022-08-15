Рассекречен облик нового Mercedes E-Class

В преддверии скорой презентации новинки в сети появились патентные изображения. Удивительно, но модель очень похожа на младший С-Class!

Да, можно пронаблюдать и схожие пропорции, практически идентичную оптику и зеркала. Фактически, разница наблюдается лишь в размере радиаторной решетки – у нового Е-класса она, внезапно, меньше. Инсайдеры говорят, что у «Ешки» будут установлены скрытые ручки дверей, хотя на патентах изображены обычные.

Что касается силовых установок, то пока с уверенностью можно говорить лишь об одном - автомобили лишатся моторов V8. Концерн уже официально попрощался с ними, выпустив в прошлом году особую серию Mercedes E 63 S.