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15 авг 2022

Рассекречен облик нового Mercedes E-Class

Рассекречен облик нового Mercedes E-Class
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии скорой презентации новинки в сети появились патентные изображения. Удивительно, но модель очень похожа на младший  С-Class!

Да, можно пронаблюдать и схожие пропорции,  практически идентичную оптику и зеркала. Фактически, разница наблюдается лишь в размере радиаторной решетки – у нового Е-класса она, внезапно, меньше.  Инсайдеры говорят, что у «Ешки» будут установлены скрытые ручки дверей, хотя на патентах изображены обычные.

Что касается силовых установок, то пока с уверенностью можно говорить лишь об одном -  автомобили лишатся моторов V8. Концерн уже официально попрощался с ними, выпустив в прошлом году особую серию Mercedes E 63 S.

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