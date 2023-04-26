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26 апр 2023

Представлен новый Mercedes E-Class

Представлен новый Mercedes E-Class
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила модель E-класса шестого поколения (W214). Новинка дебютировала в кузове седан, версия универсал появится позже

Модернизация получилась масштабной – во-первых,  машина серьезно увеличилась в размерах.  Теперь в длину седан достигает почти пяти метров (4.9) На 22 миллиметра увеличилась и колёсная база (2961 мм) модели: благодаря этому на диване Е-класса стало ещё комфортнее.  При этом у новинки совершенно не поменялся объем багажника.

По технике тоже много новшеств. Первое – новая пневматическая подвеска Airmatic, которая поддерживает постоянный дорожный просвет независимо от загрузки автомобиля. Второе – подруливающие задние колеса, в результате чего, по заявлению производителя, радиус разворота уменьшился на 90 сантиметров. Моторная гамма семейства теперь состоит только из гибридов разных типов на базе четырёх- и шестицилиндровых моторов

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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