Mercedes-Benz анонсировал новый E-Class

Новый немецкий седан получит новые двигатели, «умные» вспомогательные системы, а также мультимедиа последнего поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала первые официальные фотографии прототипов, а также раскрыла некоторую информацию об обновленном седане E-Class. Премьера автомобиля должна состояться в скором времени, а его европейские продажи стартуют летом 2020 года. Предполагается, что седан получит ряд стилистических изменений, в том числе новые передний и задний бамперы, а также другие головные фары и фонари, выполненные в стиле нынешних моделей CLA и CLS. Обновленный Mercedes-Benz E-Class будет доступен с системой Active Distance Assist, которая, например, способна заранее самостоятельно снизить скорость, если электроника обнаружит впереди возникновение пробки, а также с функцией кругового обзора и активной системой контроля «слепых» зон.

Что касается техники, то моторную гамму модели пополнят новые агрегаты. В частности, в линейке появится двухлитровая 272-сильная «турбочетверка», работающая вместе с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 22 л. с. и 250 Н•м. Кроме того, будет доступен шестицилиндровый бензиновый мотор мощностью 367 сил, также действующий по схеме «умеренный гибрид».