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1 ноя 2019

Mercedes-Benz E-Class отзывают. У автомобиля отваливаются детали

Mercedes-Benz E-Class отзывают. У автомобиля отваливаются детали
Автор фото: фирма-производитель

Причиной отзывов стал спойлер, который может открепиться от автомобиля на высокой скорости

В ходе кампании на машинах бесплатную проверят болтовое соединение спойлера и при необходимости закрепят его. Интересно, что в середине октября в США по этой же причине в ремонт отправили 4,7 тысячи универсалов E-Class, а именно E 450 2019 года выпуска, E 400 2017–2018 годов и «заряженные» AMG E63 S 2018-2019 годов.

Самое главное то, что тогда был найден даже виновник всего это безобразия: один из стажеров на конвейере попался на том, что недозакрепил спойлеры на 16 универсалах. Однако позже выяснилось, что дефект имеется у большего количества автомобилей. Кстати, одной из мер устранения проблемы станет крепление нового типа, которое начнут использовать на заводе Mercedes-Benz с начала 2020 года.

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