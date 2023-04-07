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7 апр 2023

Названа дата премьеры нового Mercedes E-Class

Названа дата премьеры нового Mercedes E-Class
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер седана E-класса нового поколения, который представят 25 апреля

С точки зрения дизайна машина будет очень похожа на флагманский S-Class. Дизайнеры применили здесь аналогичную «зауженную» переднюю оптику и выдвижные ручки на дверях. Что касается интерьера, то на центральной консоли расположат сразу три монитора – причем передний пассажир сможет использовать свой дисплей и в движении. Любопытная деталь – в салоне будет установлена камера, которой можно воспользоваться, например, для онлайн-конференций.

К сожалению, технические характеристики нового E-Класса остаются не раскрытыми. Мы знаем только, что все модификации, включая AMG, будут электрифицированными.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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