Названа дата премьеры нового Mercedes E-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер седана E-класса нового поколения, который представят 25 апреля

С точки зрения дизайна машина будет очень похожа на флагманский S-Class. Дизайнеры применили здесь аналогичную «зауженную» переднюю оптику и выдвижные ручки на дверях. Что касается интерьера, то на центральной консоли расположат сразу три монитора – причем передний пассажир сможет использовать свой дисплей и в движении. Любопытная деталь – в салоне будет установлена камера, которой можно воспользоваться, например, для онлайн-конференций.

К сожалению, технические характеристики нового E-Класса остаются не раскрытыми. Мы знаем только, что все модификации, включая AMG, будут электрифицированными.