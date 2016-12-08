Автомобильный портал Motorpage
май 2017

Новое поколение Mercedes-Benz E-Class - Полна коробочка

Новый Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018 Полна коробочка
С дебютом кабриолета Mercedes-Benz E-Сlass нового поколения завершается формирование семейства, представленного седаном, купе, универсалом и универсалом повышенной проходимости All-Terrain

Пожалуй, главным отличием открытого E-Class от предшественника стал более просторный салон и расширенные возможности его трансформации. Для пассажиров заднего ряда предусмотрена пара эргономичных сидений, спинки которых складываются, если требуется перевезти крупногабаритный багаж. Тканевую крышу (на выбор – коричневую, синюю, черную или красную) можно сложить за 20 с (в том числе на скорости до 50 км/ч). Но в результате этой операции объем багажника уменьшается с 385 до 310 л. В арсенале кабриолета имеются активные дуги безопасности (на случай опрокидывания), опциональная пневмоподвеска Air Body Control, ветроотклоняющая система AirCap и система обогрева пространства в зоне головы и шеи AirScarf. Моторная линейка позаимствована у купе E-Сlass. Турбодизели объемом 2 и 3 л развивают 194 и 258 л.с. соответственно. Бензиновые 2-литровые турбоагрегаты имеют исполнения 184 и 245 л.с., а с топового 3-литрового бензинового V6 снято 333 л.с., и это единственный вариант, для которого доступен полный привод 4Matic. Трансмиссия во всех случаях – 9-диапазонный «автомат» 9G-Tronic.

Фото Mercedes-Benz E-Class

  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 В фарватере флагмана
  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид спереди
  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 салон
  • Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид сбоку
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class
Тест-драйвов
20
Двигателей
8
Комлектаций
14
Поколение
W213_S213_C208_A208
Цены
от 2 980 000
до 4 870 000
Подробнее про Mercedes-Benz E-Class

Последние новости

...
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018

Новый кабриолет Mercedes-Benz E

03 марта 2017

Mercedes-Benz весной представит новое поколение кабриолета E-Class

21 февраля 2017

Mercedes-Benz объявил стоимость E-Class Estate для российского рынка

02 февраля 2017

Mercedes-Benz официально представил новое поколение E-Class Coupe

14 декабря 2016

Стали известны подробности нового купе Mercedes-Benz E-Class

08 декабря 2016

 Новости Mercedes-Benz E-Class

Другие сообщения про эту новинку

Новый Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz E-Class Coupe 2017 Без рамок Mercedes-Benz E-Klasse 2017 В фарватере флагмана Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид спереди Mercedes-Benz E-Klasse 2017 салон

Новинка на авторынке:

Mercedes-Benz E-Class

Без рамок 0
Новый Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz E-Class Estate 2017 И универсал тоже Mercedes-Benz E-Klasse 2017 В фарватере флагмана Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид спереди Mercedes-Benz E-Klasse 2017 салон

Новинка на авторынке:

Mercedes-Benz E-Class

И универсал тоже 0
Новый Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz E-Klasse 2017 В фарватере флагмана Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид спереди Mercedes-Benz E-Klasse 2017 салон Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид сбоку

Новинка на авторынке:

Mercedes-Benz E-Class

В фарватере флагмана 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 8 7 7 8