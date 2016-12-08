Новое поколение Mercedes-Benz E-Class - Полна коробочка

С дебютом кабриолета Mercedes-Benz E-Сlass нового поколения завершается формирование семейства, представленного седаном, купе, универсалом и универсалом повышенной проходимости All-Terrain

Пожалуй, главным отличием открытого E-Class от предшественника стал более просторный салон и расширенные возможности его трансформации. Для пассажиров заднего ряда предусмотрена пара эргономичных сидений, спинки которых складываются, если требуется перевезти крупногабаритный багаж. Тканевую крышу (на выбор – коричневую, синюю, черную или красную) можно сложить за 20 с (в том числе на скорости до 50 км/ч). Но в результате этой операции объем багажника уменьшается с 385 до 310 л. В арсенале кабриолета имеются активные дуги безопасности (на случай опрокидывания), опциональная пневмоподвеска Air Body Control, ветроотклоняющая система AirCap и система обогрева пространства в зоне головы и шеи AirScarf. Моторная линейка позаимствована у купе E-Сlass. Турбодизели объемом 2 и 3 л развивают 194 и 258 л.с. соответственно. Бензиновые 2-литровые турбоагрегаты имеют исполнения 184 и 245 л.с., а с топового 3-литрового бензинового V6 снято 333 л.с., и это единственный вариант, для которого доступен полный привод 4Matic. Трансмиссия во всех случаях – 9-диапазонный «автомат» 9G-Tronic.