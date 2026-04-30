Автомобильный портал Motorpage
30 апр 2026

Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL

Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL
Автор фото: фирма-производитель

По предварительным данным, модель станет мощнее и комфортнее, что должно приблизить ее ближе к гран-туризмо

На такой шаг компанию подтолкнул успех версии Mercedes-Maybach SL 680. Популярность этой модификации показала высокий интерес клиентов к более премиальному исполнению родстера. В результате SL планируют сильнее развести по позиционированию с Mercedes-AMG GT, с которым модель делит платформу.

Ожидается, что обновленный SL получит перенастроенное шасси, что должно обеспечить более комфортное управление. Внешние изменения сведутся к светодиодным фарам с трехлучевой звездой, а в салоне появится новая мультимедийная система.

По слухам, стандартный 2,0-литровый турбомотор мощностью 416 л.с. уступит место рядной 3,0-литровой шестерке мощностью 449 л.с. Топовой версии с двигателем V8 также увеличат мощность с 577 л.с. до почти 650 л.с. При этом все модификации будут оснащаться мягкой гибридной системой. Будущее версии SL 63 SE Performance с plug-in гибридной установкой пока остается неопределенным, и не исключено, что она исчезнет из линейки.
 

При написании новости использовалась информация: autocar
autocar

Комментарии к новости

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 0 5