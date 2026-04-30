Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL

По предварительным данным, модель станет мощнее и комфортнее, что должно приблизить ее ближе к гран-туризмо

На такой шаг компанию подтолкнул успех версии Mercedes-Maybach SL 680. Популярность этой модификации показала высокий интерес клиентов к более премиальному исполнению родстера. В результате SL планируют сильнее развести по позиционированию с Mercedes-AMG GT, с которым модель делит платформу.

Ожидается, что обновленный SL получит перенастроенное шасси, что должно обеспечить более комфортное управление. Внешние изменения сведутся к светодиодным фарам с трехлучевой звездой, а в салоне появится новая мультимедийная система.

По слухам, стандартный 2,0-литровый турбомотор мощностью 416 л.с. уступит место рядной 3,0-литровой шестерке мощностью 449 л.с. Топовой версии с двигателем V8 также увеличат мощность с 577 л.с. до почти 650 л.с. При этом все модификации будут оснащаться мягкой гибридной системой. Будущее версии SL 63 SE Performance с plug-in гибридной установкой пока остается неопределенным, и не исключено, что она исчезнет из линейки.

