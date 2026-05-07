AMG возвращает V8: новый мотор дебютирует уже в этом году

Новый восьмицилиндровый мотор дебютирует уже в конце 2026 года и станет ответом на неоднозначную реакцию покупателей на гибридные AMG с 4-цилиндровыми агрегатами

Глава подразделения AMG Михаэль Шайбе рассказал, что первыми новый двигатель получат крупные кроссоверы и внедорожники. Позже V8 появится и на легковых моделях марки. При этом эпоха компактных AMG с 8-цилиндровыми моторами окончательно завершена. Новый C63 с V8 компания выпускать не собирается.

Одним из первых кандидатов на новый мотор называют купе CLE из серии Mythos. По предварительным данным, модель получит 646-сильный V8. Также почти наверняка данный агрегат достанется будущему AMG GT Black Series.

В Mercedes AMG признают, что ставка на подзаряжаемые гибридные системы с 4-цилиндровыми двигателями не оправдала ожиданий. Покупатели по-прежнему хотят видеть в AMG «громкие» и мощные V8. При этом компания не отказывается полностью от гибридов. Модели вроде GLE 53 и E53 останутся в линейке как компромисс для рынков с жесткими экологическими нормами.