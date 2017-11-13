В сети оказались первые фотографии серийного варианта интерьера нового поколения внедорожника Mercedes-Benz G-класса, того самого легендарного «Геландевагена». Мы уже знаем по многочисленным шпионским фотографиям, что внешне машина практически не изменится, но вот салон преобразится полностью.

У машины появится полностью новая передняя панель из старого тут, пожалуй, лишь ручка перед пассажиром. У внедорожника появится новая приборная панель (но она останется аналоговой), вплотную к которой будет пристыкован 12,3-дюймовый широкоформатный экран информационно-развлекательной системы. На мультируле появятся сенсорные «кнопки», а на центральной консоли разместятся клавиши включения блокировок. Также у G-класса круглые дефлекторы, такие же как у флагманского S-класса.

внешне «Гелик» практически не изменится: у него будут хорошо узнаваемые «квадратные» формы кузова, консервативный дизайн и ярко-выраженная брутальность в облике. Но технически модель серьезно изменится. Так, руководитель направления G-Class Гюнтер Гетенке официально подтвердил информацию о том, что передняя подвеска внедорожника будет независимой. Его колея будет шире на 10 сантиметров нынешнего поколения. Последнее должно обеспечить больший запас пространства в салоне.

Внедорожник сохранит рамную конструкцию и полноприводную трансмиссию с тремя дифференциалами и понижающей передачей: Гетенеке считает это ключевыми особенностями данной модели от которых нельзя отказываться. Но в его конструкции будут широко применяться легкие материалы, такие как алюминий, что позволит серьезно снизить вес машины.

О двигателях для нового G-Class пока ничего неизвестно кроме того, что он получит 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который дебютировал на некоторых моделях Mercedes-AMG с индексом «43».

Официально компания представит новое поколение G-Class в следующем году.