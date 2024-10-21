“Гелик” из 90-х получил вторую жизнь в виде спецверсии от Moncler

Итальянский бренд одежды Moncler совместно с Mercedes-Benz представили необычную версию G-Class в виде кабриолета. Она получила название Project G-Class Past II Future и базируется на модели 90-х годов

По задумке, спецверсия должна демонстрировать переосмысление моды 90-х годов. Автором идеи является японский дизайнер Nigo, который внес большой вклад в современный уличный стиль одежды. Двухдверную открытую версию "Гелика" оснастили съемной крышей из мягкого материала, напоминающего текстуру пуховика. Кузов выполнен с зелено-сером цвете и дополнен черными и золотыми акцентами. Сиденья в кабине получили клетчатый рисунок, как на классических “Геликах”. Специально для автомобиля создали сабвуферы, которые цепляются к съемному каркасу в задней части автомобиля.

Похожую спецверсию в количестве 20 экземпляров получит актуальная модификация, которая дебютировала в этом году. Она будет доступна как для бензинового G 500, так и для дизельного G 450 d.