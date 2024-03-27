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27 мар 2024

Mercedes-Benz G-Сlass получил обновление

Mercedes-Benz G-Сlass получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила обновленный внедорожник G-Сlass. Изменилась моторная гамма и добавлены новые опции. Заявленная стоимость - от 122 808 евро (12 330 000 рублей)

Новинку можно узнать по иной решетке радиатора, переднему бамперу с более крупными воздухозаборниками и другому дизайну колесных дисков. Салон также доработали. Цифровой комплекс на передней панели, состоящий из 12,3-дюймовых “приборки” и экрана мультимедийной системы, получил функцию Off-road Cockpit, которая позволяет в режиме реального времени следить за всеми внедорожными показателями автомобиля (угол поворота колес, положение кузова и т.д.). К тому же, в списке оснащения теперь числятся два отдельных экрана мультимедиа для задних пассажиров диагоналями 11,6 дюймов каждый.

Все стандартные версии Гелендвагена получили 48-вольтовый стартер генератор, который добавляет к мощности 20 “лошадок” и 200 Нм крутящего момента. Под капотом бензинового G500 - 3,0-литровая “турбошестерка” мощностью 449 л.с. и 560 Нм. Дизельный 450d комплектуется 3,0-литровым 6-цилиндровым двигателем на 367 л.с. и 720 Нм. А вот для модификации AMG G 63 изменений не заявлено. Как и прежде, автомобиль оснащен 4,0-литровым V8 с двумя турбокомпрессорами. Мощность - 585 л.с. и 850 Нм. Однако для AMG G 63 предложена активная подвеска Active Ride Control с гидравлической системой. Комплектуются все модификации 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно полный.

При написании новости использовалась информация:
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