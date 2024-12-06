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6 дек 2024

Mercedes-Benz сделал спецверсию электрического “Гелика” для Папы Римского

Mercedes-Benz сделал спецверсию электрического “Гелика” для Папы Римского
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz создала на основе электрического внедорожника G 580 спецверсию, предназначенную для Папы Римского. Как сообщается, “папамобиль” уже прибыл в Ватикан, а первый выезд Папы Франциска запланирован на 24 декабря в рамках церемонии открытия врат собора Святого Петра

Гелендваген в жемчужно-белом цвете получил классический дизайн автомобиля для Папы Римского. Инженеры срезали заднюю часть крыши, чтобы установить возвышающееся кресло для главы католической церкви, способное поворачиваться в разных направлениях. Также здесь есть дополнительные сиденья для охранников и специальные ступеньки для удобной посадки с задней части. Сам салон выполнен в белом цвете, а пол обшит красным бархатом. Отдельно можно установить прозрачный хардтоп в случае непогоды.

В Mercedes-Benz рассказали, что система полного привода, осуществляемая четырьмя электромоторами мощностью 579 л.с., была адаптирована под движения на низких скоростях. Как и стандартный G 580, “папамобиль” комплектуется 116-киловаттной батареей, которая обеспечивает запас хода до 385 км.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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