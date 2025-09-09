Mercedes-Benz утверждают, что «Baby G» не будет просто мини-версией «Гелентвагена»

Скоро к легендарному G-классу присоединится компактный внедорожник, известный под рабочим названием «Baby G». Однако, вопреки ожиданиям, это будет не уменьшенная копия классической модели, а полностью самостоятельный внедорожник

На автосалоне IAA Mobility в Мюнхене глава концерна Mercedes-Benz Ола Каллениус подтвердил, что Baby G создается с нуля, на уникальной платформе, и получит рамную конструкцию. По словам операционного директора Маркуса Шефера, даже дверные ручки разрабатываются заново, чтобы подчеркнуть уникальность модели.

Baby G оснастят полностью электрической силовой установкой. Предполагается, что внедорожник получит два электромотора суммарной мощностью 483 л.с. и батарею на 94 кВт*ч.