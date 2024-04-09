Автомобильный портал Motorpage
9 апр 2024

Презентацию электрического Гелендвагена проведут в этом месяце

Презентацию электрического Гелендвагена проведут в этом месяце

Компания Mercedes-Benz анонсировала дату премьеры электрического внедорожника G-класс. Она пройдет 24 апреля на Пекинском автосалоне

Вопреки ожиданиям, автомобиль получит свое собственное название G580, а не EQG, как предполагалось ранее. От стандартной версий G-класса он мало чем будет отличаться, вероятно, только отсутствием решетки радиатора, но дизайнеры могли туда поставить заглушку с соответствующим рисунком. Это мы узнаем в конце месяца.

Поскольку никакие технические характеристики пока не рассекречены, можно только предположить, что внедорожник по мощности превзойдет новую версию G550. И все же, известно, что новинка получит четыре электромотора по одному на каждое колесо. Возможно, в зависимости от комплектации их мощность будет варьироваться. Флагманская версия получит технологию управления всеми колесами, что позволит делать круговой разворот на месте на 360 градусов. Заявленный дорожный просвет - 250 мм., а углы въезда и съезда составляют 32 и 35 градусов соответственно.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz G-Class (2025)

Mercedes-Benz G-Сlass получил обновление

27 марта 2024
Mercedes G-classe Stronger Than Diamonds Edition

Представлена “любовная” версия Гелендвагена

15 февраля 2024

Анонсирован компактный «Гелик»

05 сентября 2023
Mercedes-Benz G500

Mercedes-Benz представил финальный «Гелик»

28 июня 2023

Взгляните на уникальный Mercedes Geländewagen

05 сентября 2022

Гелендваген будут обновлять

10 декабря 2021

 Новости Mercedes-Benz G-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS5 - hongqi hs5 (2023) c чувством собственного достоинства Тест драйв
09 апреля 2024

Hongqi HS5
"C чувством собственного достоинства"
Lada Vesta - lada vesta 1.8 evo at (2023) возвращение в город
Тест драйв
05 апреля 2024

Lada Vesta
"Возвращение в город"
BAIC X35 - baic x35 (2023) простота – лучше
Тест драйв
01 апреля 2024

BAIC X35
"Простота – лучше"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 5 0