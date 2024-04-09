Презентацию электрического Гелендвагена проведут в этом месяце

Компания Mercedes-Benz анонсировала дату премьеры электрического внедорожника G-класс. Она пройдет 24 апреля на Пекинском автосалоне

Вопреки ожиданиям, автомобиль получит свое собственное название G580, а не EQG, как предполагалось ранее. От стандартной версий G-класса он мало чем будет отличаться, вероятно, только отсутствием решетки радиатора, но дизайнеры могли туда поставить заглушку с соответствующим рисунком. Это мы узнаем в конце месяца.

Поскольку никакие технические характеристики пока не рассекречены, можно только предположить, что внедорожник по мощности превзойдет новую версию G550. И все же, известно, что новинка получит четыре электромотора по одному на каждое колесо. Возможно, в зависимости от комплектации их мощность будет варьироваться. Флагманская версия получит технологию управления всеми колесами, что позволит делать круговой разворот на месте на 360 градусов. Заявленный дорожный просвет - 250 мм., а углы въезда и съезда составляют 32 и 35 градусов соответственно.