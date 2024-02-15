Представлена “любовная” версия Гелендвагена

Компания Mercedes подготовила ко Дню Святого Валентина новую версию внедорожника G-класса под названием Stronger Than Diamonds Edition. Такой “подарок” оценивается от 175 000 евро (примерно 17 120 000 рублей)

Всего планируется выпустить 300 экземпляров, которые отличаются розоватым цветом кузова под названием rosewood grey magno и наличием в отделке каждого автомобиля инкрустированных бриллиантов в 0,25 карат. Всего драгоценностей по 4 штуки в каждой машине, но и место для них подобрано “идеально” - штифты замков дверей. Общая отделка выполнена из черной кожи наппа с розовой прострочкой.

Версия Stronger Than Diamonds Edition предложена с 4,0-литровым мотором V8 мощностью 421 л.с. и 610 Нм крутящего момента. С ним в паре работает 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.