Mercedes-Benz отправит в сервис более тысячи машин в России

Компания Mercedes-Benz отзовет в России седаны, купе и кабриолеты S-Class из-за заглушек на двигателе

Компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать в России седаны, купе и кабриолеты S-Class. Всего сервисная акция затронет 1019 немецких автомобилей, которые были проданы в период с 2017 по 2019 годы, сообщает Росстандарт. «Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении», — объяснили в ведомстве.

Mercedes сообщит владельцам потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. В сервисных центрах на отзываемых машинах при необходимости заменят обе заглушки двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.