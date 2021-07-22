Mercedes-Benz S-Class превратили в гибрид

Компания Mercedes-Benz обнародовала характеристики гибридной модификации S-класса с индексом S 580 e. Машина выделяется не только своей динамикой, но и крайне низким расходом топлива

Силовая установка автомобиля состоит из бензиновой рядной турбо-шестерки, которая развивает 360 лошадиных сил, и 150-сильного электромотора. Машина способна передвигаться на электрическом ходу, правда, пробеги здесь будут сравнительно скромными – около ста километров, если вести подсчет по циклу WLTP. Официальный смешанный расход топлива новинки - два литра на сто километров пути!

К слову, максимальная скорость седана составляет 250 километров в час. В Европе гибридный Mercedes-Benz S-класса будет предлагаться как в стандартном варианте, так и с удлинённой колёсной базой, но только с задним приводом.