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29 ноя 2024

Mercedes-Benz готовится к расширению линейки S-Class: зарегистрированы индексы S700, S800 и S900

Mercedes-Benz готовится к расширению линейки S-Class: зарегистрированы индексы S700, S800 и S900
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz подал заявки на регистрацию товарных знаков S700, S800 и S900. Это свидетельствует о намерении компании вывести флагманскую линейку S-Class на новый уровень мощности и роскоши

Сегодня вершиной линейки являются модели Mercedes-AMG S63 E Performance с гибридной системой мощностью более 800 л.с. и Mercedes-Maybach S680, оснащённый двигателем V12. Новые индексы могут означать пополнение линейки AMG, где S700 станет более мощной версией S63, а S800 и S900, возможно, являются роскошными модификациями или моделями лимитированной серии.

Компания также может использовать эти обозначения для электрических седанов, вдохновленных Vision EQXX, с запасом хода более 960 км. С другой стороны, выпустить под брендом Maybach ультрароскошный седан S900, который составит конкуренцию Rolls-Royce Phantom

При написании новости использовалась информация:
carmoses

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