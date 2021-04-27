В Россию приехал S-Class с мотором V8

Наконец-то флагманский автомобиль получил и флагманский мотор. Рядные шестерки с турбо-наддувом, конечно же, тоже являются достойными движками, однако, V8 у S-Class попросту обязан быть

Между прочим, данную модификацию анонсировали еще в сентябре, аккурат в момент премьеры модели. Не будем строить теорий относительно задержки и просто порадуемся факту выхода машины на наш рынок, а заодно взглянем и на сам мотор. Итак, речь идет о 4,0-литровом бензиновым мотором M176 с двумя турбокомпрессорами. Его мощность - 503 лошадиные силы, а крутящий момент - 700 Нм.

Интересно, что двигатель обладает системой «мягкий» гибрид, то есть здесь применяется стартер-генератор, который добавляет еще около 20 лошадиных сил при разгоне. Что касается трансмиссии, то здесь используется 9-ступенчатый автомат. Известны и динамические характеристики – разгон до сотни занимает немногим более четырех секунд.