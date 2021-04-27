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27 апр 2021

В Россию приехал S-Class с мотором V8

В Россию приехал S-Class с мотором V8
Автор фото: фирма-производитель

Наконец-то флагманский автомобиль получил и флагманский мотор. Рядные шестерки  с турбо-наддувом, конечно же, тоже являются достойными движками, однако, V8 у S-Class попросту обязан быть

Между прочим, данную модификацию анонсировали еще в сентябре, аккурат в момент премьеры модели.  Не будем строить теорий относительно задержки и просто порадуемся факту выхода машины на наш рынок, а заодно взглянем и на сам мотор. Итак, речь идет о  4,0-литровом бензиновым мотором M176 с двумя турбокомпрессорами. Его мощность -  503 лошадиные силы, а крутящий момент - 700 Нм.

Интересно, что двигатель обладает системой  «мягкий» гибрид, то есть здесь применяется стартер-генератор, который добавляет еще около 20 лошадиных сил при разгоне. Что касается трансмиссии, то здесь используется 9-ступенчатый автомат.  Известны и динамические характеристики – разгон до сотни занимает немногим более четырех секунд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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