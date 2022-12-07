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7 дек 2022

Mercedes-Benz представил самый быстрый S-Class

Mercedes-Benz представил самый быстрый S-Class
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz выпустил гибридный седан Mercedes-AMG S63 E Performance, самый быстрый S-Class на новейшем шасси W223

Силовая установка заряженного седана состоит из 604-сильного мотора V8, который дополнен 180-сильнм электрическим двигателем.  В качестве коробки передач используется 9-ступенчатый автомат. До сотни новый S-Class AMG разгоняется за три секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. Правда, есть нюанс – эта величина установлена электронным ограничителем. Впрочем, за доплату его можно снять, тогда лимит увеличится до 290 километров в час.

Из интересных технических особенностей стоит выделить также подруливающие задние колеса, а также активную пневматическую подвеску, благодаря которой обеспечивается лучшая устойчивость в поворотах.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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