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26 июл 2024

Фотошпионы запечатлели обновленный Mercedes-Benz S-Class

Фотошпионы запечатлели обновленный Mercedes-Benz S-Class

В интернете появились изображения обновленного седана Mercedes-Benz S-Class, который проходит дорожные испытания в Европе

Основные изменения в дизайне скрываются под камуфляжем, но можно заметить, что седан получит новую оптику со светодиодными элементами в форме фирменных звезд. Похожее дизайнерское решение применялось на концептуальном CLA Class, который показали в 2023 году. Также седан получит новую решетку радиатора и бампера. Еще меньше деталей можно разглядеть в салоне. Вероятно, автомобилю доработают переднюю панель, где расположится широкий дисплей с тремя экранами, рулевое колесо и центральный тоннель.

В моторной гамме Mercedes-Benz S-Class останутся бензиновые и дизельные агрегаты, несмотря на глобальные планы компании по электрификации. Помимо традиционных силовых установок обновленный седан также будет предложен в виде гибрида. Технические характеристики станут известны ближе к дебюту, который состоится в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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