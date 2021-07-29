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29 июл 2021

Mercedes выпустил бронированный S-Class

Mercedes выпустил бронированный S-Class
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила бронированный седан S680 Guard 4Matic с максимальной степенью защиты

Говоря простым языком, этот Mercedes точно убережет вас от пуль, выпущенных из автомата Калашникова. Также автомобиль выдержит попадание бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).  Теперь поговорим о деталях.

Итак, представительский седан получил 10-сантиметровые стекла с гидравлическим приводом, специальные покрышки run-flat, которые позволят автомобилю проехать еще до тридцати километров после пробития. Также в машину интегрирован специальный резервуар с кислородом, который обеспечит автономную подачу воздуха в салон. Все доработки привели к увеличению веса машины до четырех с половиной тонн.  Это потребовало от инженеров усиления подвески и тормозных механизмов. К слову, силовой агрегат здесь штатный – шестилитровый V12. 612 лошадиных сил должны обеспечивать хорошую динамику даже такому тяжеловесу.  Но производитель сознательно не называет динамические характеристики седана. Нам известна лишь максимальная скорость, которая программным образом ограничена на отметке в 190 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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