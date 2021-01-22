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22 янв 2021

Mercedes-Benz срочно отзывает новый S-Class

Mercedes-Benz срочно отзывает новый S-Class
Автор фото: фирма-производитель

Всего четыре месяца прошло с момента запуска производства новенького W223,  как производитель объявляет отзыв. Где же немецкое качество, тем более на машине-флагмане?

Вопрос, к сожалению, скорее всего, повиснет в воздухе, но давайте разберемся в дефекте. Итак, машины отзывают из-за высокого риска поломки рулевых тяг. Подробности, к сожалению, производителем опускаются, но вероятнее всего виноват поставщик, который отгрузил бракованные детали.

Да, надо заметить, что отзыв производится не в России, до нас машина доехала всего пару месяцев назад. Все происходит на западных рынках. К слову, сообщается, что под отзыв попадает около полутора тысяч автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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