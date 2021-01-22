Mercedes-Benz срочно отзывает новый S-Class

Всего четыре месяца прошло с момента запуска производства новенького W223, как производитель объявляет отзыв. Где же немецкое качество, тем более на машине-флагмане?

Вопрос, к сожалению, скорее всего, повиснет в воздухе, но давайте разберемся в дефекте. Итак, машины отзывают из-за высокого риска поломки рулевых тяг. Подробности, к сожалению, производителем опускаются, но вероятнее всего виноват поставщик, который отгрузил бракованные детали.

Да, надо заметить, что отзыв производится не в России, до нас машина доехала всего пару месяцев назад. Все происходит на западных рынках. К слову, сообщается, что под отзыв попадает около полутора тысяч автомобилей.