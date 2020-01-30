Новый S-Class запечатлели без камуфляжа

В сети появилась фотография прототипа модели W223 без какого-либо камуфляжа — благодаря ей можно рассмотреть некоторые особенности ее дизайна

В целом можно сказать, что новый флагман будет исполнен в соответствии с последней итерацией фирменного стиля Mercedes-Benz: плавные линии кузовных панелей и тонкие хромированные канты вызывают ассоциации с кроссоверами GLE и GLS последних поколений. Головная оптика и конфигурация воздухозаборников в бампере тоже напоминает GLE и GLS.

Гамма силовых установок существенно измениться не должна, хотя с двигателем V12 седан, скорее всего, распрощается. Базовым, вероятно, останется 3,0-литровый турбодизельный мотор мощностью 249 л.с., в более мощной спецификации он развивает 340 л.с. Самая недорогая бензиновая модификация сейчас представлена 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 367 л.с. В более дорогих версиях седан оснащается 4,0-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 469 л.с., 6,0-литровым V12 мощностью 530 л.с., а топ-версия S 63 4MATIC+ может похвастаться 4,0-литровым V8 мощностью 612 л.с.