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10 апр 2017

Обновленный Mercedes-Benz S-класса получит автопилот

Обновленный Mercedes-Benz S-класса получит автопилот
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz продолжает знакомить с новыми «фишками» обновленного седана S-класса, который будет рассекречен этим летом. На этот раз компания рассказала о продвинутой системе Mercedes-Benz Intelligent Drive

С помощью активных круиз-контроля и рулевого управления обновленный S-класс сможет не только поддерживать заданную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, но и самостоятельно перестраиваться. Водителю достаточно включить сигнал поворота, электроника убедится в безопасности маневра и седан самостоятельно перестроится в соседнюю полосу. Система, используя данные GPS будет автоматически сбрасывать скорость седана перед съездами на маршруте движения или пунктами оплаты. Задействовать полуавтономную систему можно будет на скоростях до 210 км/ч, самостоятельно перестраиваться седан будет на скорости до 180 км/ч. Также адаптивный круиз-контроль научился самостоятельно возобновлять движение в городских пробках, даже если остановка продлится 30 секунд.

Седан получит систему Car-to-X, благодаря которой электроника автомобиля обретет возможность «общения» с дорожной инфраструктурой и другими машинами с такой же системой. Седан сможет сам получать данные о включениях светофоров и состоянии дорожного полотна, а также информация о маневрах и ее передача другим участникам дорожного движения.

Система предупреждения об опасности в «мертвых» зонах станет активной: на скорости до 200 км/ч она сможет самостоятельно затормозить седан в случае опасности бокового столкновения.  Системой автопарковки можно будет управлять со смартфона, благодаря чему припарковать автомобиль можно будет не находясь в его салоне.

Судя по фото, обновленный седан Mercedes-Benz S-класса получит новое трехспицевое рулевое колесо с сенсорными кнопками и пересмотренную графику виртуальной приборной панели.

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

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