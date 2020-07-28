В Mercedes создали фронтальные подушки для задних пассажиров

Новый S-Класс станет первым автомобилем в мире с такой технологией

В немецкой компании рассказали, что Mercedes-Benz S-Класса станет первым автомобилем в мире, оснащенным фронтальными подушками безопасности для пассажиров второго ряда, которые предназначены для защиты при лобовом столкновении.

Как будет работать технология, в Mercedes не объяснили. Однако отметили, что эти подушки должны учитывать установленные детские кресла. «Потребовалась совершенно иная концепция, чем та, что применяется для передних подушек безопасности», — говорится в пресс-релизе производителя.

Кроме того, у S-Класса появится система, которая сможет определять, когда боковое столкновение неизбежно. В этом случае активная подвеска приподнимает кузов, чтобы удар пришелся на более жесткие части автомобиля.