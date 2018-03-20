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20 мар 2018

Mercedes-AMG готовит экстремальный вариант купе GT

Mercedes-AMG готовит экстремальный вариант купе GT

С купе GT с его уникальной платформой отделение Mercedes-AMG заявило о себе как о самостоятельном производителе автомобилей, пусть все еще с трехлучевой звездой на радиаторной решетке.

Машина имеет несколько модификаций, довольно мощных, но в ателье не собираются останавливаться на достигнутом и готовят экстремальный вариант Black Series. Глава Mercedes-AMG Тоббиас Моерс заявил, что для инженеров отделения нет ничего сложного в том, чтобы довести мощность 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом до 650 л.с. И именно такую силовую установку получит версия Black Series.

Кроме повышения мощности двигателя инженеры отделения проведут серьезную работу над подвеской купе: часть компонентов GT Black Series позаимствует у чисто гоночной версии GT4. От него же спецверсия позаимствует некоторые элементы аэродинамического обвеса включая развитое антикрыло. Естественно, машина получит гоночные «ковши», максимально облегченный интерьер и, вероятнее всего поликарбонатные задние стекла.

Mercedes-AMG GT Black Series будет представлен в 2020 году, одновременно с рестайлингом «обычной» версии купе.

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При написании новости использовалась информация:
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