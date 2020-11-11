Суперкар Mercedes-AMG GT отобрал у Porsche Panamera рекорд Нюрбургринга

Компания Mercedes-Benz объявила, что четырёхдверное купе AMG GT 63 S преодолело 20,8 километров по культовой трассе за 7 минут и 27,8 секунды. Это на секунду быстрее времени Porsche Panamera Turbo S

Управлял автомобилем во время заездов инженер-разработчик AMG Демиан Шафферт. Производитель утверждает, что в установлении рекорда участвовал практически серийный автомобиль. Отличия состояли в предустановленных на купе шинах Michelin Pilot Sport Cup 2 и аэродинамическом обвесе. Любопытно, что рекорд установлен по новой методике, в рамках которой длина трассы была увеличена на 232 метра. В «Мерседесе» провели замер и по старому счету - 7 минут и 23 секунды.

Между тем абсолютный рекорд трассы всё ещё принадлежит фирме Porsche: прототип 919 Hybrid Evo потратил на полный круг всего 5 минут и 19,55 секунды.