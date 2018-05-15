Автомобильный портал Motorpage
15 май 2018

Родстер Mercedes-AMG GT получил новую версию

Родстер Mercedes-AMG GT получил новую версию
Автор фото: фирма-производитель

Нельзя сказать, чтобы первая самостоятельная модель Mercedes-AMG, купе и родстер GT, было бестселлером, но свою долю пирога в конкурентном сегменте немцы взяли. А теперь еще и расширили гамму модификаций.

Долгое время купе GT предлагалось аж в четырех разных вариантах от обычного GT до экстремального GT R, а вот родстер предлагался всего в двух версиях. Это базовая версия GT (476 л.с.) и мощный вариант GT С (577 л.с.). Теперь несправедливость устранена: гамма открытой версии пополнилась вариантом «S», которая займет промежуточное положение между двумя существующими.

Технически открытая версия полностью идентична купе Mercedes-AMG GT S. Под капотом установлен 4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 522 л.с. Трансмиссия: роботизированная 7-ступенчатая, привод задний. Подвеска — адаптивная, а на задней оси есть активный дифференциал.

Продажи родстера Mercedes-AMG GT S стартуют в разгар летнего сезона: в июле.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-AMG GT S Roadster

Родстер Mercedes-AMG GT получил новую версию

15 мая 2018
Brabus 550 Adventure

Brabus сделал «Гелик» для бездорожья. Готовьте полмиллиона евро

15 мая 2018

У Mercedes-AMG появится 805-сильный гибрид

14 мая 2018
Mercedes-AMG GT4

Mercedes-AMG готовит экстремальный вариант купе GT

20 марта 2018
Mercedes-AMG GT Concept 2017

Mercedes-AMG будет использовать гибридные технологии

02 мая 2017

Mercedes-Benz анонсировал появление нового спорткара Mercedes-AMG GT R

11 июля 2016

 Новости Mercedes-Benz AMG GT

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"
Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя
Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"

Написано новостей:

2 1 2 0 8