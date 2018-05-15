Нельзя сказать, чтобы первая самостоятельная модель Mercedes-AMG, купе и родстер GT, было бестселлером, но свою долю пирога в конкурентном сегменте немцы взяли. А теперь еще и расширили гамму модификаций.

Долгое время купе GT предлагалось аж в четырех разных вариантах от обычного GT до экстремального GT R, а вот родстер предлагался всего в двух версиях. Это базовая версия GT (476 л.с.) и мощный вариант GT С (577 л.с.). Теперь несправедливость устранена: гамма открытой версии пополнилась вариантом «S», которая займет промежуточное положение между двумя существующими.

Технически открытая версия полностью идентична купе Mercedes-AMG GT S. Под капотом установлен 4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 522 л.с. Трансмиссия: роботизированная 7-ступенчатая, привод задний. Подвеска — адаптивная, а на задней оси есть активный дифференциал.

Продажи родстера Mercedes-AMG GT S стартуют в разгар летнего сезона: в июле.