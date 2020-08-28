В AMG собираются отобрать у Porsche Panamera титул чемпиона Нюрбургринга

В Аффальтербахе всерьёз намереваются отправить четырёхдверное купе AMG GT за новым рекордом

Показу обновлённой Porsche Panamera предшествовала публикация данных об установлении её 630-сильной версией рекорда Нюрбургринга среди представительских автомобилей. Полную дистанцию в 20,8 километра лифтбек проехал за 7 минут и 29,8 секунды, а традиционную, которая короче на 200 метров, — почти на 5 секунд быстрее.

Менее 2 лет назад Mercedes-AMG GT 63 S проделывал то же самое, отставая от нынешнего рекорда всего на 0,3 секунды — то есть за 7 минут и 30,1 секунды. Об этом и напомнил производитель в социальных сетях, опубликовав онборд-видео с заездом двухгодичной давности и сопроводительной подписью «Может быть, сейчас самое время снова вернуться на трек».

Какую именно версию четырёхдверного AMG GT планируется отправить на побитие рекорда, не уточняется. Модификация с индексом 63 S оснащается 639-сильным V8, однако ходят активные слухи о том, что в Аффальтербахе готовят к выходу ещё более мощный вариант с индексом 73e. Ожидается, что такую четырёхдверку оснастят гибридной силовой установкой с отдачей на уровне 800 л.с.