Mercedes-Benz объявил цены на AMG GT

Четырехдверный лифтбэк от немецкого производителя появится на нашем рынке лишь весной. Однако, ценники уже объявлены и доступен предзаказ

Всего в России будет представлено четыре версии автомобиля. Все они номерные и главное отличие заключается в технической начинке. Если базовые версии достаточно просты, то топовая будет оснащаться электронноуправляемым задним дифференциалом, увеличенным топливным баком и роботизированной коробкой передач с мокрым сцеплениям. На младших версиях будет установлен обычный автомат. Также все версии автомобиля будут оснащены адаптивной подвеской.

Цены на новинку стартуют от 6 миллионов 400 тысяч рублей и заканчиваются на, практически, одиннадцатимиллионной отметке (10 760 000) рублей. Кстати среди конкурентов Mercedes GT выглядит относительно дешевым, так, например, базовый Porsche Panamera будет стоить на 100 тысяч дороже, а топ-версия Panamera Turbo S E-Hybrid (680 л.с.) стоит минимум 12,2 млн. рублей, то есть на 1,4 млн. дороже самого мощного Mercedes-Benz GT.