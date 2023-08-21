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21 авг 2023

Представлен обновленный Mercedes AMG GT

Представлен обновленный Mercedes AMG GT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes представила второе поколение купе AMG GT. Автомобиль получил полный привод и 4-местную компоновку салона

Напомним, что первое поколение AMG GT дебютировало в 2014 году, а через три года обзавелось рестайлингом. Следующая генерация получила слегка доработанный дизайн, но главные изменения сосредоточены внутри. Экран мультимедийной системы стал шире, “приборка” теперь цифровая, а также исчезли все физические кнопки на центральном тоннеле. Разработчики отказались от схемы Transaxle, которая позволяла расположить коробку передач ближе к задней оси. Теперь компоновка более традиционная: трансмиссия установлена сразу за мотором. Это позволило освободить место для второго ряда сидений, но такая опция доступна только за доплату.

Как и прежде AMG GT оснащается бензиновым V8 объемом 4,0 л. Стандартная версия AMG GT 55 развивает 476 л.с. и 700 Нм., а флагманская версия AMG GT 63 - 585 л.с. и 800 Нм. Мотор работает в паре с 10-ступенчатым “автоматом” AMG Speedshift MCT 9G.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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