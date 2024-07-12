Спортивное купе Mercedes-AMG GT63 получило прибавку к мощности

Компания Mercedes-Benz показала новую спортивную версию купе AMG GT 63 с приставкой Pro 4Matic+. Автомобиль оснащен 4,0-литровым V8, форсированным до 612 л.с.

Прибавка составила 27 л.с. (до 612 л.с.) и 50 Нм крутящего момента (до 850 Нм). В итоге, автомобиль способен набрать первую “сотню” за 3,2 с., а ускорение до 200 км/ч займет 10,9 с. “Максималка” ограничена на отметке в 317 км/ч.

Внешне AMG GT63 Pro 4Matic+ можно отличить по более крупным воздухозаборникам по краям переднего бампера и антикрылу на крышке багажника. Внутри установлены спортивные кресла AMG Performance. Отделка выполнена из кожи наппа и микрофибры. Модель комплектуется 21-дюймовыми коваными дисками и шинами Michelin Pilot Sport 5, но опционально без доплаты можно поставить “резину” Pilot Sport Cup 2R.