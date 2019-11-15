Новый Mercedes-Benz GLA: подробности

Компактный кроссовер GLA сменит поколение в ближайшие недели, однако подробности о новинке уже известны

Стоит отметить, что Mercedes-Benz GLA называют одной из самых важных моделей в линейке марки: за несколько лет существования кроссовер разошелся по миру тиражом почти в пять миллионов экземпляров. Так что с обновлениями компания не затягивает – новое поколение будет представлено на отдельном мероприятии, которое, скорее всего, состоится после автосалона в Лос-Анджелесе.

Главная особенность нового кроссовера будет заключаться в увеличении его габаритов. По данным издания Autocar, кроссовер основательно прибавит в высоту: он должен подрасти примерно на 100 мм, чтобы больше напоминать внедорожник, а не "высокий хетчбэк", как сейчас. На 20 мм уменьшится габаритная длина, а вот колесная база, наоборот, вырастет, что увеличит внутренний простор для задних пассажиров. Интерьер соберут из компонентов, уже использованных на А-классе и вседорожнике GLB, и у них же позаимствуют моторную гамму, включая гибридные и заряженные силовые установки.