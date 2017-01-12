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12 янв 2017

Mercedes-Benz обновил кроссовер GLA

Mercedes-Benz обновил кроссовер GLA
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz в рамках Международного автосалона в Детройте представила обновленную версию кроссовера GLA.

Немецкий автопроизводитель продолжает обновлять свои компактные модели, и первым на очереди в этом году стал кроссовер GLA. Рестайлинговую версию новинки можно отличить по новому комплекту бамперов, более крупной противотуманной оптике, измененным боковым зеркалам, спойлеру на двери багажного отделения, накладкам на передних стойках, а также по новой решетке радиатора, которая напоминает таковую у внедорожного GLS. Итоговым результатов всех внешних изменений стал улучшенный коэффициент аэродинамического сопротивления (0,28 против старых 0,29).

Внутри автомобиля никаких радикальных изменений не произошло – сменился только руль, отдельные декоративные элементы и материалы отделки.

В моторной гамме немецкого кроссовера появился один новый силовой агрегат. Речь идет о двухлитровом бензиновом двигателе мощностью 184 л.с., который поставляется в версии 220 4Matic вместе с системой подключаемого полного привода. Остальные двигатели рестайлинговый GLA унаследовал от своего предшественника без изменений.

Список технического оснащения пополнился новой оптикой со светодиодной «начинкой», информационно-развлекательным комплексом с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, электрическим приводом для двери багажника и системой автоматического торможения.

На европейском авторынке новинка появится уже в ближайшее время, до нашей страны новый кроссовер доберется только к апрелю.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, Drive, Авторевю

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