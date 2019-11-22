Mercedes назвал дату премьеры нового GLA

Ждать каких-то сюрпризов точно не стоит, потому что журналистам удалось узнать буквально все до премьеры, которая состоится одиннадцатого декабря

Внешность кроссовера уже почти рассекречена благодаря фтошпионам, и даже без их усилий вполне можно представить, что новый GLA будет откровенно напоминать приподнятый хетчбэк А-класса. Архитектуру салона новинка также позаимствует у А-класса. Собственно и в техническом исполнении не стоит ждать каких-либо откровений.

Ездовая тележка вероятнее всего, будет комплектоваться всеми моторами, которые предлагаются для прочих переднеприводных моделей, начиная от 1,33-литрового турбированного агрегата и заканчивая ультимативной 421-сильной "четверкой" для версии AMG 45 S. Старт продаж нового Mercedes-Benz GLA, по предварительным данным, намечен уже на следующий год.