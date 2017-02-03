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3 фев 2017

Mercedes-Benz начал работу над новым поколением GLA

Mercedes-Benz начал работу над новым поколением GLA
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Auto Express» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Mercedes-Benz начала разработку нового поколения компактного кроссовера GLA.

Еще в начале января немецкий автопроизводитель представил обновленную версию кроссовера GLA в рамках Международного автосалона в Детройте. Автомобиль получил стандартный пакет внешних обновлений (новая оптика, решетка радиатора, бамперы и т.д.), а также новый 2,0-литровый бензиновый двигатель с отдачей 184 л.с.. Кроме того, добавилось несколько новых опций.

Сейчас же компания приступила к созданию новой генерации автомобиля. Предполагается, что новинка будет построена на основе второго поколения платформы MFA, которая также используется в конструкции A-Class, и останется самым компактным и бюджетным автомобилем в глобальном модельном ряду Mercedes-Benz.

В моторной гамме будущего Mercedes-Benz ожидается появление ряда четырехцилиндровых силовых агрегатов на тяжелом топливе с рабочим объемом 2,0 литра. Модификация же от спортивного подразделения Mercedes-AMG будет оснащаться самой мощной 400-сильной установкой. Также, вполне вероятно, что после смены поколения кроссовер получит гибридный или электрический двигатель.

Кроме того, на волне популярности беспилотных автомобилей, новый кроссовер GLA может обзавестись рядом электронных систем, которые обеспечат ему наличие полуавтономного режима для автобанов.

По предварительным данным, работа над новым поколением Mercedes-Benz GLA завершится в 2019 году, тогда же состоится его официальная презентация.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express, Авторевю, Мотор

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