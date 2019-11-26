Mercedes показал силуэт нового кроссовера GLA

Уже известно, что Mercedes-Benz GLA будет существенно выше предшественника, благодаря чему получится больше похожим на кроссовер, а не на хэтчбек, чем "грешило" прошлое поколение

Высота нового Mercedes-Benz GLA увеличится примерно на 10 см, в связи с чем модель станет больше напоминать кроссовер, а не высокий хэтчбек, с которым часто путают автомобиль первого поколения. Тем не менее GLA останется самым маленьким SUV в линейке немецкой марки, а его внешность выполнят в стиле «младших» моделей A-Class и B-Class.

Технически автомобиль будет идентичен новому А-Классу, то есть в его основе будет лежать модульная платформа MFA2. Архитектура предусматривает применение электрифицированных силовых установок, однако на момент запуска кроссовер будет доступен только с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а именно с новой 1,3-литровой турбированной «четверкой» мощностью в 163 лошадиных силы, а также с двухлитровым мотором. Также в линейке агрегатов появятся и дизельные двигатели.