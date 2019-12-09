Mercedes явил миру дизайн нового GLA

Компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA второго поколения дебютирует 11 декабря. Однако, публичный дебют модели состоится в марте на женевском автосалоне

Дизайн GLA выполнят в стиле новых компактных моделей «Мерседеса», созданных на модульной переднеприводной платформе MFA2. Автомобиль получится примерно на 10 см выше предшественника, благодаря чему GLA станет больше напоминать кроссовер, а не банальный высокий хэтчбек, которым часто нарекают автомобиль первого поколения.

В линейку двигателей войдет 1,3-литровая бензиновая «четверка» мощностью 163 л.с., разработанная совместно с Renault, а также двухлитровый агрегат. Дизельная гамма будет представлена агрегатами мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. Не исключено, что в дальнейшем у кроссовера появятся «заряженные» версии от AMG с индексами 35 и 45, которые получат двигатели мощностью 306 и 421 л. с. соответственно.