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11 дек 2019

Полностью рассекречен новый Mercedes-Benz GLA

Полностью рассекречен новый Mercedes-Benz GLA
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер второго поколения дебютировал всего с двумя моторами (включая AMG-версию), но позже силовых установок станет гораздо больше

Если говорить о внешности, то кроссовер явно увеличился в размерах - усилия разработчиков были направлены на то, чтобы заставить GLA выглядеть пусть небольшим, но все же полноценным кроссовером, тогда как модель предыдущего поколения больше напоминала высокий хэтч. Имиджевая составляющая имеется даже в конструкции дверей: теперь они прикрывают пороги и страхуют пассажиров от опасности испачкать брюки.  Что касается интерьера, то он почти полностью позаимствован у соплатформенного А-класса.

Что касается двигателей, то на данный момент анонсирован только два двигателя. Первый - 1,33-литровый турбомотор. Развивает он 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента и может сопровождаться опциональной системой полного привода, которая реализована за счет электромеханической муфты.  Вторым стал двухлитровый турбированный агрегат, развивающий 306 л.с. и 400 Нм: его будут устанавливать на GLA от AMG  вместе с 8-ступенчатым роботом.

При написании новости использовалась информация:
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