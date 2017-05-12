Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz GLE будет представлено в следующем году. В настоящее время инженеры активно проводят испытания прототипов предсерийных экземпляров данной модели

Судя по шпионским снимкам, внешне внедорожник изменится эволюционно. Он станет чуть крупнее, у него вырастет колесная база, полностью поменяется передняя часть, которая будет пересекаться с новыми моделями Mercedes-Benz. Задние стойки будут сильнее наклонены вперед, чтобы придать внедорожнику более спортивный вид.

Зато по технической части Mercedes-Benz GLE изменится серьезно. Он будет построен на платформе MHA (Modular High Architecture), которая предназначена для больших внедорожников и кроссоверов, но использует большое количество компонентов платформы MRA. Это означает, что новое поколение GLE станет легче и просторнее, а также получит системы полуавтономного вождения.

В моторную гамму нового Mercedes-Benz GLE войдут 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. А вот мотор V8 останется только у «заряженной» версии от Mercedes-AMG. Кроме того, практически со старта продаж GLE будет доступен и в гибридном варианте.