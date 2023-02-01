Представлен обновленный Mercedes-Benz GLE

Компания Mercedes-Benz представила результат планового рестайлинга кроссоверного семейства GLE. Вседорожникам слегка доработали внешность и осовременили интерьер

Да, все изменения дизайна оказались точечными. Фактически, в глаза бросаются лишь фары с новым рисунком световых элементов, решетка радиатора с крупными ламелями и расширенная цветовая палитра кузова. В интерьере и вовсе новшеств по минимуму – лишь новый дисплей мультимедийной системы с 12-дюймовой диагональю.

Зато в техническом плане все куда серьезнее. Теперь моторная гамма кроссоверов состоит лишь из гибридов. В Европе бензиновая версия кроссовера GLE 450 с трёхлитровым двигателем сможет развивать 318 л.с. и 500 Нм, отдача дизельных версий — 269 л.с. (550 Нм) и 367 л.с. (750 Нм).