Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2023

Представлен обновленный Mercedes-Benz GLE

Представлен обновленный Mercedes-Benz GLE
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила результат планового рестайлинга кроссоверного семейства GLE. Вседорожникам слегка доработали внешность и осовременили интерьер

Да, все изменения дизайна оказались точечными. Фактически, в глаза бросаются лишь фары с новым рисунком световых элементов, решетка радиатора с крупными ламелями и расширенная цветовая палитра кузова. В интерьере и вовсе новшеств по минимуму – лишь новый дисплей мультимедийной системы с 12-дюймовой диагональю.

Зато в техническом плане все куда серьезнее. Теперь моторная гамма кроссоверов состоит лишь из гибридов. В Европе бензиновая версия кроссовера GLE 450 с трёхлитровым двигателем сможет развивать 318 л.с. и 500 Нм, отдача дизельных версий — 269 л.с. (550 Нм) и 367 л.с. (750 Нм).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Двери Mercedes-Benz сравнили с гильотинами

31 января 2022
Mercedes-Benz GLE 2020

Новеньким Mercedes-Benz GLE пора на сервис

27 сентября 2019
Mercedes-Benz GLE 2020

Представлен Mercedes-Benz GLE

21 декабря 2018
Mercedes-Benz GLE 2020

Начинку GLE зарядили по полной

12 сентября 2018
Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-класса

09 августа 2018
Mercedes-Benz GLE

Рассекречен интерьер нового Mercedes-Benz GLE

09 июля 2018

 Новости Mercedes-Benz GLE

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер…
Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 3 3 6