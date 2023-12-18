Mercedes-Benz отзывает GLE, из-за неправильно закрученного болта

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве 164 экземпляров кроссовера GLE 350 и 450, которые выпускались с 9 февраля по 15 ноября 2021 года. Причина - неправильно закрученный болт, который соединяет 12-вольтовый аккумулятор и провод, идущий от аккумулятора на массу

На самом деле данная проблема была выявлена еще в 2021 году, когда один из владельцев пожаловался на невозможность запуска мотора. Тогда в Mercedes не смогли найти причину поломки, пока позже в том же году не была обнаружена еще одна проблема, связанная с аккумулятором, но уже на стадии проверки качества.

В итоге, после долгих разбирательств было обнаружено, что один из сотрудников по обеспечению качества сборки недоглядел недокрученный болт, который соединял 12-вольтовый аккумулятор и провод, идущий от аккумулятора на массу. Всего компания насчитала 164 автомобиля с данной проблемой.