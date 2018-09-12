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12 сен 2018

Начинку GLE зарядили по полной

Начинку GLE зарядили по полной
Автор фото: фирма-производитель

Новый кроссовер GLE бренда Мерседес будет скоро представлен на ближайшем автосалоне в Париже

Информация о нём постепенно появляется в профильных СМИ и у аналитиков. Инженеры очень внимательно отнеслись к аэродинамике кузова. Но главное направление модернизации – внутренняя начинка.

Как и предсказывали специалисты, гибрид оснащён интегрированной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания, электромотора и стартёра-генератора. В авто появится много активных помощников и систем. Это касается и комфорта, и управления.

Одно из наиболее интересных и инновационных новшеств – активная гидропневматическая «умная» подвеска. Этот элемент, по-видимому, будет доступен в верхних версиях. Система амортизаторов не только изменяет их жёсткость. Она «умеет» изменять положение по высоте каждого колеса в отдельности. То есть, провалившееся в яму колесо будет опущено вниз. Система оснащена особой функцией, генерирующей гидроудары в колёса в случае пробуксовки. Это позволяет восстановить сцепление в самых сложных ситуациях. Кроме всего, гидравлика «умеет» использовать энергию толчков, ударов и вибрации. Поэтому она ещё и экономична.

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