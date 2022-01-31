Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2022

Двери Mercedes-Benz сравнили с гильотинами

Двери Mercedes-Benz сравнили с гильотинами
Автор фото: фирма-производитель

Житель Аризоны, США, подал в суд на компанию Mercedes-Benz по поводу некорректной работы доводчиков дверей, из-за которой он лишился пальца

В один прекрасный день владелец роскошного GLE 450 припарковался у торгового центра. Выйдя из машины, он, разговорившись с прохожим, положил руку на центральную стойку. Из-за сильного ветра дверь машины стала закрываться. В какой-то момент сработал доводчик из-за чего мужчине прищемило палец.  Травма оказалась настолько серьезной, что врачам пришлось ампутировать фалангу.

Теперь  многострадальный водитель судится с автопроизводителем. По его мнению, Mercedes не должен устанавливать такое травматичное оборудование на свои машины, либо в конструкции должны быть предусмотрены некие защитные средства.  Самое забавное заключается в том, что истец  пишет о себе в таком ключе, будто он потерял не палец, а руку целиком. В заявлении указано, что он потеряет более полумиллиона долларов  годовой зарплаты, пока будет проходить реабилитацию. А самое главное, что теперь ему приходится в быту полагаться на жену, которая помогает умываться и ходить в туалет. Это категорически не удовлетворяет гордого и независимого мужчину.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLE 2020

Новеньким Mercedes-Benz GLE пора на сервис

27 сентября 2019
Mercedes-Benz GLE 2020

Представлен Mercedes-Benz GLE

21 декабря 2018
Mercedes-Benz GLE 2020

Начинку GLE зарядили по полной

12 сентября 2018
Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-класса

09 августа 2018
Mercedes-Benz GLE

Рассекречен интерьер нового Mercedes-Benz GLE

09 июля 2018
Mercedes-Benz GLE

Новый Mercedes-Benz GLE покажут в следующем году

12 мая 2017

 Новости Mercedes-Benz GLE

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf GTI - volkswagen golf gti (2021) назло рекордным Тест драйв
31 января 2022

Volkswagen Golf GTI
"Назло рекордным"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) наконец премиум
Тест драйв
28 января 2022

Genesis GV70
"Наконец премиум"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) реквием по v8
Тест драйв
26 января 2022

Land Rover Range Rover Sport
"Реквием по V8"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 5 4