Двери Mercedes-Benz сравнили с гильотинами

Житель Аризоны, США, подал в суд на компанию Mercedes-Benz по поводу некорректной работы доводчиков дверей, из-за которой он лишился пальца

В один прекрасный день владелец роскошного GLE 450 припарковался у торгового центра. Выйдя из машины, он, разговорившись с прохожим, положил руку на центральную стойку. Из-за сильного ветра дверь машины стала закрываться. В какой-то момент сработал доводчик из-за чего мужчине прищемило палец. Травма оказалась настолько серьезной, что врачам пришлось ампутировать фалангу.

Теперь многострадальный водитель судится с автопроизводителем. По его мнению, Mercedes не должен устанавливать такое травматичное оборудование на свои машины, либо в конструкции должны быть предусмотрены некие защитные средства. Самое забавное заключается в том, что истец пишет о себе в таком ключе, будто он потерял не палец, а руку целиком. В заявлении указано, что он потеряет более полумиллиона долларов годовой зарплаты, пока будет проходить реабилитацию. А самое главное, что теперь ему приходится в быту полагаться на жену, которая помогает умываться и ходить в туалет. Это категорически не удовлетворяет гордого и независимого мужчину.